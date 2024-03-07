Російські загарбники знову атакують Україну. У кількох регіонах пролунала сирена.

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Окупанти запустили ракети "земля – земля"

Близько о пів на другу дня для північних та східних областей нашої держави Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

Йдеться про ризик застосування ворогом балістичного озброєння.

О 14:41 у Сумах було чути звук вибуху. Моніторингові канали пишуть про обстріл з установок С-300.

Який вигляд має карта тривог станом на 14:50 / Фото соцмережі