Так, агресор атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П.
Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано,
– заявили в Силах оборони Півдня.
Вранці 7 березня російські військові вкотре атакували Одещину. Окупанти завдали удару ракетою Х-31П.
Джерело:Сили оборони Півдня
Так, агресор атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П.
Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано,
– заявили в Силах оборони Півдня.