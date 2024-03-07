Так, агресор атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П.

Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано,

– заявили в Силах оборони Півдня.