Про це повідомив його побратим. Борис Емельдеш розповів, що Юрій Слепченко захищав українське небо.
Важливо Удар балістикою по Одесі: у ЗСУ сказали, чи пов'язана ця атака з візитом Зеленського
Загинув Юрій Слепченко
Під час сьогоднішнього (6 березня – 24 Канал) прильоту загинув наш побратим Слепченко Юрій, якій ніс службу спочатку в ГФ АЛМАЗ, потім в лавах Збройні Сили України захищав наше небо,
– повідомив трагічну звістку Емельдеш.
Загинув український захисник Юрій Слепченко / Фото з фейсбуку Емельдеша
Дивіться також "За свою свободу треба боротися": пам'яті легендарного Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі"
Внаслідок ракетного удару по Одесі загинули 5 людей
- Вранці 5 березня російські терористи вкотре атакували Одесу. Окупанти, ймовірно, вдарили балістикою по портовій інфраструктурі.
- У коментарі 24 Каналу речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що, на жаль, є 5 загиблих та поранені, кількість яких уточнюють.
- Володимир Зеленський відреагував, зазначив, і так зрозуміло, з ким ми маємо справу. Президент наголосив, що росіянам все одно куди бити.
- "Ось, що ми бачимо. Це показує, що нам потрібно захищатись", – зауважив глава держави.
- Зеленський вкотре нагадав, що Україні потрібні засоби ППО для того, аби забезпечити захист неба, адже окупанти обстрілюють і цивільних, і військових, і можуть цілити в міжнародних гостей.
- Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що вибух прогримів близько від нього. Наголосив: "Ми не встигли піти в укриття".