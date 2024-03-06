Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 10:41. А вже через кілька хвилин ЗМІ написали про те, що в Одесі пролунав вибух.

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Що відомо про вибух в Одесі

О 10:45 від місцевих ЗМІ надійшло повідомлення про те, що в Одесі прогримів вибух. У той самий час глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей негайно переходити до укриттів.

У ту ж хвилину надійшло повідомлення і від Повітряних сил ЗСУ. Рід військ попередив, що в областях, де оголошена повітряна тривога, існує загроза застосування балістичного озброєння.

Станом на 10:52 повітряну тривогу оголосили у низці областей України: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Харківській.

Пізніше місцеві ЗМІ написали, що попередньо був приліт. Утім, наразі офіційної інформації не надходило. Очікуємо на неї та доповнимо новину щойно буде відомо про ситуацію.

За даними моніторингових каналів, росіяни запустили о 11:40 за часом на півострові Крим ракету "Іскандер-М". Місце пуску – Джанкойський район.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги надзвичайно важливо перебувати в укриттях. Якщо ви не можете перейти до сховища, то бодай скористайтеся правилом двох стін і не стійте поблизу вікон. Також пам'ятайте, що ні в якому разі не варто фільмувати роботу ППО та викладати матеріали у мережу. Не співпрацюйте з ворогом!

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