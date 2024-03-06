Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 10:41. А уже через несколько минут СМИ написали о том, что в Одессе прогремел взрыв.

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Что известно о взрыве в Одессе

В 10:45 от местных СМИ поступило сообщение о том, что в Одессе прогремел взрыв. В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей немедленно переходить в укрытия.

В ту же минуту поступило сообщение и от Воздушных сил ВСУ. Род войск предупредил, что в областях, где объявлена воздушная тревога, существует угроза применения баллистического вооружения.

По состоянию на 10:52 воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской.

Позже местные СМИ написали, что предварительно был прилет. Впрочем, пока официальной информации не поступало. Ожидаем ее и дополним новость как только будет известно о ситуации.

По данным мониторинговых каналов, россияне запустили в 11:40 по времени на полуострове Крым ракету "Искандер-М". Место пуска – Джанкойский район.

Напоминаем, что во время воздушной тревоги чрезвычайно важно находиться в укрытиях. Если вы не можете перейти в убежище, то хотя бы воспользуйтесь правилом двух стен и не стойте вблизи окон. Также помните, что ни в коем случае не стоит снимать работу ПВО и выкладывать материалы в сеть. Не сотрудничайте с врагом!

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