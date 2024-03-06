Поражение российского патрульного корабля "Сергей Котов" загнало другие суда врага в бухты. Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она призвала украинцев несмотря ни на что не терять бдительности.

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Угроза не исчезает

Ситуация в Черном море возвращается в пользу Украины. Россияне один за другим теряют свои корабли. Последним из них стал современный патрульный корабль "Сергей Котов", который уничтожили ночью 5 марта с помощью морских дронов Magura V5.

После этого появилась информация о том, что оккупанты спрятали свои корабли и не выходили на боевые дежурства.

Действительно, они не выводят на боевое дежурство в Черное море свои корабли, все находятся в пунктах базирования. А ракетоносители с 19 февраля не появлялись на пусковых рубежах и дежурстве в целом. Но угроза при этом не привыкла, потому что даже выпуск ракет из бухты возможен,

– предостерегла Наталья Гуменюк.

Подобные случаи уже фиксировали, поэтому нельзя терять бдительность. Особенно в условиях, когда россияне так существенно ограничены в использовании авиации и не могут собирать разведывательные данные о ситуации соответственно.

"Из-за этого враг не может прибегнуть к массированным атакам. Поэтому, отдавая сейчас предпочтение барражирующим боеприпасам типа "Шахед", они могут как раз применить ракеты морского базирования", – подчеркнула Гуменюк.

Обратите внимание! Россияне в последний раз использовали "Калибры" во время массированного обстрела 15 февраля. Тогда оккупанты с крейсера "Адмирал Макаров" выпустили 4 ракеты. Напомним, это произошло после уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников" 14 февраля.

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