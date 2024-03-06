Ураження російського патрульного корабля "Сергій Котов" загнало інші судна ворога до бухт. Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Вона закликала українців попри все не втрачати пильності.

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Загроза не зникає

Ситуація у Чорному морі повертається на користь України. Росіяни один за одним втрачають свої кораблі. Останнім із них став сучасний патрульний корабель "Сергій Котов", який знищили вночі 5 березня за допомогою морських дронів Magura V5.

Після цього з'явилась інформація про те, що окупанти заховали свої кораблі та не виходили на бойові чергування.

Справді, вони не виводять на бойове чергування в Чорне море свої кораблі, усі перебувають в пунктах базування. А ракетоносії з 19 лютого не з'являлися на пускових рубежах та чергуванні загалом. Але загроза при цьому не звикла, тому що навіть випуск ракет з бухти можливий,

– застерегла Наталя Гуменюк.

Подібні випадки уже фіксували, тож не можна втрачати пильність. Особливо в умовах, коли росіяни так суттєво обмежені у використанні авіації та не можуть збирати розвідувальні дані про ситуацію відповідно.

"Через це ворог не може вдатися до масованих атак. Тому, віддаючи зараз перевагу баражувальним боєприпасам типу "Шахед", вони можуть якраз застосувати ракети морського базування", – наголосила Гуменюк.

Зверніть увагу! Росіяни востаннє використовували "Калібри" під час масованого обстрілу 15 лютого. Тоді окупанти з крейсера "Адмірал Макаров" випустили 4 ракети. Нагадаємо, це сталося після знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" 14 лютого.

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