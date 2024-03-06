Один из частных домов получил повреждения крыши и потолка. К счастью, погибших и травмированных нет.

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Что известно об атаке "Шахедов" в Хмельницкой области

В ночь на 6 марта в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В регионе работали силы ПВО. Впрочем, возникли повреждения инфраструктуры.

Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО сбили 6 БпЛА типа "Шахед" в пределах Хмельницкой области,

– проинформировали в Хмельницкой ОГА

В результате атаки был поврежден один из объектов инфраструктуры. Из-за этого обесточенными остаются несколько населенных пунктов. Также в одном из частных домов была повреждена крыша и потолок.

Все соответствующие службы работают. Погибших и травмированных нет.

Что известно о ночной атаке “Шахедов”