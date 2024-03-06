В результате вражеской атаки дронами-камикадзе в Сумах зафиксировали три прилета. Россияне нанесли удары по разным частям города.

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В Сумах после атаки "Шахедами" есть прилеты

В Сумской областной военной администрации сообщили, что на местах попадания в Сумах сейчас работают все аварийно-спасательные службы.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Последствия авиационных ударов уточняются,

– отметили в ОВА.

Представители областной военной администрации также призвали граждан быть внимательными и осторожными и во время сигнала воздушной тревоги всегда спускаться в укрытие.

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