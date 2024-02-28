Женщина была не только преданной защитницей закона, но и человеком с большим сердцем. В памяти коллег она останется как добрая, искренняя и положительная личность. Люди, которые работали с Оксаной бок о бок, отмечают ее профессионализм и добросовестность в работе.

Смотрите также Призрак большой войны или пустые слова? Введут ли страны НАТО свои войска в Украину

Поехала фиксировать преступления россиян и не вернулась

Подполковник Новик, которая возглавляла отдел расследований военных преступлений, погибла во время фиксации очередного зверства российских оккупантов.

Трагедия произошла 27 февраля в селе Хотынь Сумского района, когда Оксана Новик вместе с коллегами выехала документировать последствия утренней бомбардировки села.

Тогда враг неожиданно нанес артиллерийский удар по тому же месту, где работали правоохранители. В результате Оксана и ее коллега Олег Юрко погибли, а еще шесть полицейских были ранены.

В Сумах провели в последний путь Оксану Новик / Фото из соцсетей и полиции

Выросла в семье следователя и учительницы

Оксана Новик выросла в семье, где отец был следователем, а мать – учительницей. Она с детства мечтала идти по стопам отца.

После окончания учреждения высшего образования в 2004 году Оксана присоединилась в ряды правоохранителей, где работала над раскрытием тяжких преступлений. Впоследствии, став матерью, она не остановила свою карьеру, а продолжила работать в полиции, где ее профессиональный путь стремительно всходил.

Была настоящим профессионалом своего дела, ответственной и добросовестной. Доброй, искренней и позитивной – такой она останется в памяти коллег. Весь коллектив полиции склоняет головы в скорби,

– утверждают в полиции Сумщины.

Ее жизнь и служба были примером мужества и преданности делу. Вследствие очередного вражеского обстрела Украина потеряла не просто полицейскую, а героиню, что отдала свою жизнь, защищая правду и справедливость.

Вечная память и уважение Оксане Новик. Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Смотрите также Дом, который оккупировали первым․ Истории крымчанок, жизнь которых навсегда изменилась 10 лет назад

Добавим, что на днях стало известно о гибели на Купянском направлении фронта журналиста Владимира Петренко родом из Житомирской области. Его жизнь оборвалась на 31-м году. Будут помнить защитника как уравновешенного, доброго и искреннего человека, который, в частности, волонтерил и был музыкантом.