Про це під час традиційного вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський. Він також розповів про деталі ворожого обстрілу Сум, передає 24 Канал.
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Зеленський заявив про загиблих у Сумах після удару
Президент у своєму зверненні відзначив, що сьогодні Росія завдала чергового удару по Сумах. Внаслідок цього є поранені й, на жаль, загиблі.
Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Російська держава обов'язково відповість за це зло,
– сказав президент.
Глава держави також запевнив, що наші воїни забезпечать відповідальність російських окупантів.
Він також подякував усім нашим людям у прикордонних із Росією областях. Мовиться про Сумську, Чернігівську і Харківську області.
Зеленський відзначив усіх, хто захищає ці наші регіони від диверсійно-розвідувальних та ворожих обстрілів, рятує людей.
"Це надзвичайно важливо, і ми це надзвичайно цінуємо. Кожного й кожну, хто робить усе, щоб нормальне життя зберігалось", – зауважив український очільник.
Росія атакувала Суми балістикою
- У Сумській області вдень 7 березня пролунали потужні вибухи. Гучні звуки почули через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги в області.
- Згодом стало відомо, що ворог обстріляв область балістикою. За попередніми даними, це могла бути ракета типу С-300, яку випустили із Курської області країни-агресорки.
- У Сумській ОВА згодом повідомили, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. На місці працювали екстрені служби.
- Також повідомляли, що була травмована одна цивільна людина. Зрештою кількість постраждалих у місті через ворожу атаку могла зрости.
- Окрім того, повітряна тривога також цього дня лунала по всій території України. Сирени вмикали через загрозу з боку російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". Тривога тривала близько 20 хвилин.