Про це під час традиційного вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський. Він також розповів про деталі ворожого обстрілу Сум, передає 24 Канал.

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Зеленський заявив про загиблих у Сумах після удару

Президент у своєму зверненні відзначив, що сьогодні Росія завдала чергового удару по Сумах. Внаслідок цього є поранені й, на жаль, загиблі.

Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Російська держава обов'язково відповість за це зло,

– сказав президент.

Глава держави також запевнив, що наші воїни забезпечать відповідальність російських окупантів.

Він також подякував усім нашим людям у прикордонних із Росією областях. Мовиться про Сумську, Чернігівську і Харківську області.

Зеленський відзначив усіх, хто захищає ці наші регіони від диверсійно-розвідувальних та ворожих обстрілів, рятує людей.

"Це надзвичайно важливо, і ми це надзвичайно цінуємо. Кожного й кожну, хто робить усе, щоб нормальне життя зберігалось", – зауважив український очільник.

24 Канал також висловлює щирі співчуття родичам та друзям загиблих внаслідок російської атаки по Сумах.

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