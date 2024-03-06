Из-под завалов спасатели достали одну женщину. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала детали о погибшем и пострадавших в Боровой.

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Детали о погибшем и пострадавших

Анна Черненко отметила, что погибший 70-летний пенсионер парковал автомобиль во дворе. В тот момент во двор прилетела ракета.

Есть погибший мужчина, пенсионер, ему 70 лет было. Он просто в это время находился во дворе, парковал машину к гаражу, когда прилетела ракета,

– сказала она.

Другой 73-летний пенсионер получил ранения – его посекло обломками. Пострадавшему помогли на месте.

Остальные пострадавшие – семья, которая жила в соседнем доме. Это 44-летняя женщина и ее дети. У 24-летней девушки – острая реакция на стресс. Также трое несовершеннолетних парней – 12, 14 и 16 лет. У 12-летнего – закрытая черепно-мозговая травма. У 18-летнего – обломками посекло лицо. Эту семью госпитализировали.

Еще до приезда спасателей началась спасательная операция. Из-под завалов живой достали женщину. Ее дети показали, где она находится, ей смогли помочь.

Спасатели погасили пожары за час – полтора после попадания. Разборы завалов продолжались еще несколько часов.

"Ракетный удар осуществили посреди одноэтажных, небольших частных домов. Разрушения большие. Кроме большой многометровой воронки, здания, которые рядом, просто разбиты. Они уже не подлежат восстановлению. Десятки людей остались без жилья", – отметила корреспондентка.

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