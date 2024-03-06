Днем 6 марта Россия ударила по Харьковской области. Оккупанты атаковали Боровую Изюмского района.
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Погиб гражданский
В результате обстрелов возник пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки.
По предварительной информации, погиб гражданский 70-летний мужчина. Четыре человека ранены, из них – трое детей.
Из-под завалов спасли женщину, ее отправили в медицинское учреждение.
Ликвидация последствий продолжается,
– говорится в сообщении.
В ночь на 6 марта Россия массированно атаковала Украину
- В ночь на 6 марта 2024 года Россия направила против Украины 42 ударных дроны-камикадзе типа "Шахед". В то же время известно, что 38 из них сбили силы противовоздушной обороны. Однако есть информация о падении обломков ат попадания.
- В частности, взрывы еще вечером 5 марта слышали в Одессе. в части города исчезал свет. Россия запускала дроны в несколько волн и они маневрировали между многоэтажками, объяснила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
- Кроме этого, также было три прилета в Сумах. Там повреждены дома и другие объекты. В Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.