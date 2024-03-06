Вдень 6 березня Росія вдарила по Харківській області. Окупанти атакували Борову Ізюмського району.

Дивіться також Супервівторок у США: сюрприз від Гейлі, які шанси в Трампа і що це означає для України

Загинув цивільний

Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди.

За попередньою інформацією, загинув цивільний 70-річний чоловік. Четверо людей поранено, з них – троє дітей.

З-під завалів врятували жінку. Її відправили до медичного закладу.

Ліквідація наслідків триває,

– мовиться в повідомленні.

Вночі на 6 березня Росія масовано атакувала Україну