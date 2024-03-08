Россия в ночь на 8 марта ударила по Чугуеву. Городской голова города Галина Минаева отметила, что чугуевские женщины и все получили от врага "издевательское" поздравление.
Последствия устраняют
Она рассказала, что прямо в центр Чугуева нанесли ракетный удар. Ранения получили семь наших земляков, в частности, дети. Значительным разрушениям подверглись жилые дома, объекты торговли и бытового обслуживания.
Дополнительная сложная проблема - прямое попадание в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город, – говорится в сообщении.
Городские власти вместе с коммунальными службами делают все необходимое, чтобы минимизировать последствия вражеского удара.
Она отметила, что делают все возможное.
Купянск попал под вражеский обстрел
Российские захватчики 7 марта снова ударили по городу Купянск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали и погибли люди.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что, по предварительной информации, враг обстрелял Купянск, применив реактивные системы залпового огня.
Он также подчеркнул, что из-за атаки в городе повреждены жилые дома, есть возгорание автомобиля. На месте работали экстренные службы, которые помогали разбирать завалы.