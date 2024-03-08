Росія вночі проти 8 березня вдарила по Чугуєву. Міська голова міста Галина Мінаєва зауважила, що чугуївські жінки та уся отримала від ворога "знущальне" привітання.

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Наслідки усувають

Вона розповіла, що прямо в центр Чугуєва завдали ракетного удару. Поранення отримали семеро наших земляків, зокрема, діти. Значних руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти торгівлі та побутового обслуговування.

Додаткова складна проблема - пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто,

– мовиться в повідомленні.

Міська влада разом з комунальними службами роблять все необхідне, щоб мінімізувати наслідки ворожого удару.

Вона зазначила, що роблять усе можливе.

Куп'янськ потрапив під ворожий обстріл