Поблизу міста Часів Яр Донецької області встановили кілька ліній оборони. Вони які здатні тривалий час протистояти російським окупаційним силам і уповільнити їхнє пересування вперед.

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Що відомо про лінії оборони в околицях Часового Яру

За словами речника Східного угруповання військ Іллі Євлаша, в районі міста Часів Яр у Донецькій області побудовано кілька рубежів оборони, які допоможуть стримувати окупантів протягом тривалого часу та не дозволять їм швидко просуватися вперед.

Він пояснив, що йдеться про велику кількість інженерних фортифікацій, протитанкових та мінних загороджень різного типу, колючих дротів та про дистанційне мінування, в тому числі у тилу.

Євлаш розповів, що обладнано до двох десятків взводних опорних пунктів. Також повідомив, що обладнано бетонні вогневі споруди для довготривалої оборони, з яких можна вести вогонь.

Це нагадує ДОТи з Другої світової. Достатньо багато протитанкових ровів нарито, щоб важка техніка противника не могла вільно перетнути межу. Вона там має зупинятись, а піхота спішуватись,

– пояснив речник військ.

За його словами, це дає можливість активно завдавати по них ураження і знищувати техніку. "А ворог уже зараз втрачає 60% техніки на під'їзді до позицій", – наголосив Євлаш.

Крім цього, він заявив, що фортифікації досить надійно укріплені і для особового складу Сил оборони, щоб зберегти життя та здоров'я воїнів, які виконують завдання на передньому краї.

Яка ситуація на полі бою