Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що такі удари – результат потужної роботи різних українських підрозділів.
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Як вдалося виявити окупантів
Як зауважив Маломуж, тут важливо, аби ефективно працювала розвідка. Також у таких ситуаціях можуть допомогти агентура на тимчасово окупованих територіях.
Важливо, що ми використовуємо комплексний підхід. Йде система розвідки, координації; керування нашими військами та завдання ударів по конкретних об'єктах. Працює наша розвідка; працює агентура на тимчасово окупованих територіях. Є технічна розвідка, яка перехоплює засоби зв'язку ворога. Так вдається чітко виявити місця розташування окупантів,
– сказав Маломуж.
Наші захисники вже неодноразово здійснювали вдалі удари по місцях розташування ворога. Буквально нещодавно аналогічна атака сталася на лівобережжі Херсонської області. Важливо, щоб такі атаки тривали і надалі. Вони серйозно деморалізують окупантів.
Ворог розуміє, що може бути загроза. Але сподівається, що їх не зачепить. Але зачепить. Ми дістаємо і будемо діставати, будемо бити та знищувати ворога. Бо не треба на нашу землю пхатися,
– підкреслив Маломуж.
Ситуація на фронті: коротко
- Сили оборони завдали удару по скупченню окупантів біля Оленівки Донецької області. Вдалося знищити 19 загарбників, серед яких був заступник командира підрозділу окупантів. Також 12 росіян зазнали поранень.
- Представник ГУР Андрій Юсов прокоментував цю атаку. Він наголосив, що вдалося чудово відпрацювати. Такі атаки продовжуватимуться і надалі.
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 413 тисяч особового складу. Крім того, українські військові знищили 6593 танків, 12552 бойових броньованих машин, 10070 артилерійських систем, 1000 РСЗВ тощо.