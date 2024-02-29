Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что такие удары – результат мощной работы различных украинских подразделений.
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Как удалось обнаружить оккупантов
Как отметил Маломуж, здесь важно, чтобы эффективно работала разведка. Также в таких ситуациях могут помочь агентура на временно оккупированных территориях.
Важно, что мы используем комплексный подход. Идет система разведки, координации; управления нашими войсками и нанесения ударов по конкретным объектам. Работает наша разведка; работает агентура на временно оккупированных территориях. Есть техническая разведка, которая перехватывает средства связи врага. Так удается четко выявить места расположения оккупантов,
– сказал Маломуж.
Наши защитники уже неоднократно осуществляли удачные удары по местам расположения врага. Буквально недавно аналогичная атака произошла на левобережье Херсонской области. Важно, чтобы такие атаки продолжались и в дальнейшем. Они серьезно деморализуют оккупантов.
Враг понимает, что может быть угроза. Но надеется, что их не заденет. Но заденет. Мы достаем и будем доставать, будем бить и уничтожать врага. Потому что не надо на нашу землю лезть,
– подчеркнул Маломуж.
Ситуация на фронте: коротко
- Силы обороны нанесли удар по скоплению оккупантов возле Еленовки Донецкой области. Удалось уничтожить 19 захватчиков, среди которых был заместитель командира подразделения оккупантов. Также 12 россиян получили ранения.
- Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал эту атаку. Он отметил, что удалось прекрасно отработать. Такие атаки будут продолжаться и в дальнейшем.
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 413 тысяч личного состава. Кроме того, украинские военные уничтожили 6593 танков, 12552 боевых бронированных машин, 10070 артиллерийских систем, 1000 РСЗО и тому подобное.