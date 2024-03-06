Про це в етері телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він зазначив, що на Авдіївському напрямку оборонні укріплення будували ще з грудня 2023 року, інформує 24 Канал.

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Капітан зазначив, що не варто піддаватися спрощенням, коли люди хочуть бачити "якусь стіну". За словами речника, на Донецькому напрямку лінія оборони виглядає трохи не так, але вона все одно має бути ефективною.

Вона прив'язується до складок рельєфу, особливостей місцевості, водних перешкод. Я особисто побував на цих укріпленнях, яких у нас нібито немає – вони там є,

– зауважив Лиховій.

За його словами, ці укріплення не мають вигляд суцільної лінії, як хтось хоче бачити. Але це дуже розгалужена система підготовлених ще з грудня 2023 року.

Лиховій також підкреслив, що мовиться про танкові капоніри, протитанкові рови, бетонні бункери, а також взводні опорні пункти з броньованими капсулами. Капітан зауважив, що укріплень багато не буває і хотілось би "ще більше".

Ситуація на Авдіївському напрямку динамічна