Днем 14 марта в Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщили в 14:23.
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В городе прогремели взрывы
Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под ракетным ударом.
По предварительной информации прилеты в близком пригороде,
– говорится в сообщении.
По его словам, угроза для Харькова сохраняется. По информации председателя областной военной администрации Харьковщины Олега Синегубова, Россия атаковала город ракетой С-300.
Россия постоянно кроет Харьков и область огнем, поэтому, пока продолжается воздушная тревога, необходимо находиться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь.
Россия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске
- В ночь на 12 марта оккупанты атаковали Харьковскую область. Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Купянске. В результате удара агрессора есть разрушения в 5-этажном жилом доме. Вспыхнул пожар.
- В результате вражеского удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания.
- Общая площадь пожаров составила 150 квадратных метров. Огонь удалось быстро потушить благодаря оперативной работе спасателей.