Днем 14 марта в Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщили в 14:23.

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В городе прогремели взрывы

Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится под ракетным ударом.

По предварительной информации прилеты в близком пригороде,

– говорится в сообщении.

По его словам, угроза для Харькова сохраняется. По информации председателя областной военной администрации Харьковщины Олега Синегубова, Россия атаковала город ракетой С-300.

Россия постоянно кроет Харьков и область огнем, поэтому, пока продолжается воздушная тревога, необходимо находиться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь.

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