Вдень 14 березня у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомили о 14:23.

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У місті пролунали вибухи

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харків перебуває під ракетним ударом.

За попередньою інформацією прильоти у близькому передмісті,

– мовиться у повідомлені.

За його словами, загроза для Харкова зберігається. За інформацією голови обласної військової адміністрації Харківщини Олега Синєгубова, Росія атакувала місто ракетою С-300.

Росія постійно криє Харків та область вогнем, тому поки триває повітряна тривога необхідно перебувати в укриттях. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя.

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