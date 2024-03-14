Вдень 14 березня у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомили о 14:23.
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У місті пролунали вибухи
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харків перебуває під ракетним ударом.
За попередньою інформацією прильоти у близькому передмісті,
– мовиться у повідомлені.
За його словами, загроза для Харкова зберігається. За інформацією голови обласної військової адміністрації Харківщини Олега Синєгубова, Росія атакувала місто ракетою С-300.
Росія постійно криє Харків та область вогнем, тому поки триває повітряна тривога необхідно перебувати в укриттях. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя.
Росія скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Куп'янську
- Уночі проти 12 березня окупанти атакували Харківську область. Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп'янську. Унаслідок удару агресора є руйнування в 5-поверховому житловому будинку. Спалахнула пожежа.
- Унаслідок ворожого удару сталися руйнації в 5-поверховому житловому будинку. Також унаслідок вибуху виникло декілька осередків займання.
- Загальна площа пожеж становила 150 квадратних метрів. Вогонь вдалося швидко загасити завдяки оперативній роботі рятувальників.