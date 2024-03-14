Воздушную тревогу в Харьковской области объявляли несколько раз за ночь. Оккупанты атаковали Харьков ориентировочно в 1:43 и 5:10 14 марта, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке россиян по Харьковской области
Сегодня ночью (на 14 марта – 24 Канал) враг осуществлял массированный обстрел БпЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области,
– рассказал глава Харьковской ОВА.
Олег Синегубов добавил, что на части телевизионной инфраструктуры уже продолжаются восстановительные работы.
Кстати, оккупанты постоянно атакуют Харьковскую область. В частности, враги за последние сутки ударили ориентировочно по 15 городам области из артиллерии и минометов. Кроме того, под авиаударом был населенный пункт Волчанск.
Последствия атаки в Харьковской области / Фото ОВА
Что известно об атаке россиян по Харьковской области
- Россия атаковала Харьковскую область дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами. Городской голова Игорь Терехов заявил ориентировочно в 1:43 14 марта, что по Харькову вражеский беспилотник в районе плотной жилой застройки попал по объекту гражданской инфраструктуры.
- Городской голова уточнил, что люди не пострадали, а относительно самого объекта – там есть частичные повреждения. Кроме того, россияне повредили жилые дома рядом. Ориентировочно в 4:37 Игорь Терехов рассказал, что дрон упал в центре города в районе частных домов.
- Второй раз взрыв в Харькове прогремел в 5:10 14 марта. На этот раз прилетело по лесополосе города рядом с нежилыми помещениями. По предварительным данным, Россия ударила ракетой С-300. Там зафиксировали незначительные повреждения зданий.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что Россия ударила ракетой С-300 по Шевченковскому району города, там повреждены нежилые гражданские помещения.