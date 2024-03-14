Воздушную тревогу в Харьковской области объявляли несколько раз за ночь. Оккупанты атаковали Харьков ориентировочно в 1:43 и 5:10 14 марта, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке россиян по Харьковской области

Сегодня ночью (на 14 марта – 24 Канал) враг осуществлял массированный обстрел БпЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области,

– рассказал глава Харьковской ОВА.

Олег Синегубов добавил, что на части телевизионной инфраструктуры уже продолжаются восстановительные работы.

Кстати, оккупанты постоянно атакуют Харьковскую область. В частности, враги за последние сутки ударили ориентировочно по 15 городам области из артиллерии и минометов. Кроме того, под авиаударом был населенный пункт Волчанск.

Последствия атаки в Харьковской области / Фото ОВА

Что известно об атаке россиян по Харьковской области