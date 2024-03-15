Взрывы раздавались по меньшей мере в Киевской, Винницкой, Хмельницкой области. К сожалению, в Винницкой области погибли и ранены люди.
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Что военные рассказали об атаке россиян "Шахедами"
В Воздушных Силах ВСУ рассказали, что в ночь на 15 марта 2024 года оккупанты ударили по Украине:
- 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 – по Харьковской и Донецкой области,
- одной управляемой авиационной ракетой Х-59 – по Полтавской области,
- 27-ю ударными беспилотниками типа Shahed из Приморско-Ахтарска, Курской области России.
В результате боевой работы сбито 27 "Шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и областей,
– рассказали военные.
В Воздушных силах ВСУ добавили, что воздушное нападение отражали:
- зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск,
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
- подразделения радиоэлектронной борьбы.
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Что известно об атаке россиян по Украине
- Воздушную тревогу в Украине объявили еще вечером 14 марта 2024 года. Воздушные силы ВСУ предупредили, что оккупанты запустили дроны по Винницкой и Хмельницкой области.
- Ориентировочно в 22:10 глава Винницкой ОВА сообщил о повреждении жилого дома. К сожалению, три человека получили ранения. Впоследствии уточнил, что в результате атаки россиян четыре человека находятся в больнице с ранениями, один человек погиб.
- В Хмельницкой области глава ОВА сообщил о сбитии двух дронов-камикадзе типа "Шахед". К счастью, обошлось без пострадавших.
- Ориентировочно ближе к полуночи военные предупредили, что дроны летят в направлении Черниговской области. В 1:31 15 марта дроны зафиксировали на Киевщине.
- Начальник КМВА Сергей Попко написал, что в области и на подступах к Киеву работала ПВО. Он заверил, что военные сбили все вражеские дроны, которые направлялись на Киев. Говорится ориентировочно о 15 беспилотниках.