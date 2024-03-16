В Воздушных силах сообщили, что врагу не удалось достичь цели – вражеские цели были уничтожены.

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Отмечают, что всего противник применил 2 беспилотника типа "Шахед".

"В ночь на 16 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожено 2 из 2 ударных БпЛА типа "Шахед"", – говорится в сообщении.



Украинская ПВО уничтожила два "Шахеда" ночью / Инфографика ПС

Враг пытался атаковать Харьков

Уточняют, что дроны были уничтожены на Харьковщине.

О движении БпЛА в направлении Харьковской области сообщали мониторинговые канала около 2:10 ночи. И уже в 2:20 отмечалось, что цели уничтожены.

По данным мониторинговых групп, запуск осуществили с Белгородской области.

Атаки врага: актуально

Российские войска 15 марта атаковали Одессу ракетами: среди 20 погибших – медик и спасатель, которые приехали оказывать помощь после первого взрыва, в общем пострадали 75 человек.