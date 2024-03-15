Россияне примерно в 16:20 осуществили ракетный удар ракетами по Золочеву, что в Харьковской области. Они использовали ракеты С-300.

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Есть разрушения

Известно, что в результате удара уничтожено помещение общежития и помещения пункта экстренной медицинской помощи. Кроме этого, повреждено помещение Золочевской больницы.

Россияне уничтожили 2 автомобиля бригады скорой помощи и еще 2 частично повредили.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Россия 15 марта ударила по Одессе