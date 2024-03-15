Росіяни приблизно о 16:20 здійснили ракетний удар ракетами по Золочеву, що у Харківської області. Вони використали ракети С-300.
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Є руйнування
Відомо, що внаслідок удару знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги. Крім цього, пошкоджено приміщення Золочівської лікарні.
Росіяни знищили 2 автомобілі бригади швидкої та ще 2 частково пошкодили.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Росія 15 березня вдарила по Одесі
- Вдень 15 березня у Одесі пролунали вибухи. Відомо, що повітряну тривогу оголосили на кілька хвилин раніше. Пишуть, що за 40 хвилин поки тривала загроза, місцеві чули щонайменше 4 вибухи. Потім стало відомо, що Росія поцілила у одне місце двічі. Тобто спершу вдарила, а потім коли на місце приїхали медики та рятувальники, вдарила повторно.
- Відомо, що загинув фельдшер та працівники ДСНС. Серед поранених є 7 рятувальників. У мережі пишуть про необхідність донорської крові.
- Загалом внаслідок атаки загинуло 14 людей, а поранено 46. Роботи з розбору завалів станом на 18:15 15 березня ще тривають, тож кількість жертв та поранених може зрости.