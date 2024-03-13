Из-за того, что удар был нанесен после обеда, к счастью, только один человек получил осколочное ранение. Поскольку, как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, жизнь в городе бурлит в основном до вечера, а после обеда редко кого встретишь.

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Детали обстрела

Корреспондентка отметила, что россияне очень часто обстреливают Волчанск. Сегодняшний удар – чрезвычайно циничный, потому что управляемая авиабомба попала прямо в центр города.

Там сосредоточена коммерческая жизнь: работают аптеки, продовольственные магазины и стихийные рынки, а также собираются люди, чтобы получить гуманитарную помощь.

В результате вражеской атаки один дом разрушен до основания, а остальные вокруг очень-очень сильно пострадали.

Вот именно по таким местам и ударили россияне. Они не могли не знать, что здесь продолжают жить люди,

– подчеркнула Черненко.

Уберечь от большего количества жертв также могло то, что в Волчанске мирные жители в основном пытаются переезжать в частные дома. Ведь из-за постоянных обстрелов в двухэтажках и пятиэтажках нет надлежащих коммуникаций для жизни.

Последствия удара по Волчанску: смотреть видео

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