О том, что враг хотел его убить, сообщил сам Сергей Мельник на своей странице в телеграмме.

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"Марсель" снова в строю

Глава Харьковского военного гарнизона активно делает посты в телеграме, сообщая о важных событиях на фронте, регионе и международной карте мира. Однако после 17 февраля "телеграмм" бригадного генерала юстиции Сергея Мельника с позывным "Марсель" замолчал.

Он "ожил" снова только 11 марта. Руководитель Сил обороны Харькова заявил, что россияне совершили на него покушение. Это произошло во время поездки Мельника по Харьковщине несколько недель назад. У врага не получилось воплотить свое циничное намерение, и сейчас генерал снова в строю.

Марсель на связи. Докладываю: Несмотря на попытки оккупантов посягнуть на мою жизнь во время рабочей поездки по Харьковщине несколько недель назад, я в строю и вместе с Силами обороны работаем над приближением победы. Работы еще много, но все будет Украина!, – говорится в сообщении начальника Харьковского военного гарнизона.

"Марсель" запостил новую фотографию / телеграмм-канал Сергея Мельника

Справка: Сергей Мельник – (1977) – украинский военнослужащий, бригадный генерал юстиции (4 марта 2022), доцент, доктор юридических наук. Руководитель Сил обороны города-героя Харькова (с сентября 2022). Заместитель командующего оперативной группировки войск Харьков (с сентября 2022).

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