В конце концов мужчинам уже избрали меру пресечения в суде. Сейчас расследование по делу с нападением на работников ТЦК на Буковине продолжается.
К теме На Буковине двое мужчин совершили наезд на работника ТЦК и избили его обухом топора
Мужчинам, напавших на работников ТЦК, избрали меру пресечения
Начальница отдела коммуникации ГУНП в Черновицкой области Каролина Маришева рассказала, что мужчин, которые напали с топором на работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки, будут держать под стражей без возможности внести залог.
Правоохранительница также отметила, что продолжается досудебное расследование по факту хулиганства. Санкция этой статьи предусматривает заключение от 3 до 7 лет, когда вину мужчин докажут в судебном порядке.
Больше информации о задержанных мужчинах в комментарии журналистам рассказал председатель Селятинской общины Валерий Полянчук. Он подчеркнул, что сын водителя автомобиля пропал без вести на войне.
Кроме того, отец 43-летнего водителя авто является добровольцем и с 2014 года воевал в АТО. 28-летний мужчина на лошади также воевал в АТО и является братом водителя авто.
Я выяснил со старостой, потому что человек из другого села. Это правда. Но инцидент, который он совершил не находит оправдания,
– заметил Полянчук.
Пострадавший работник ТЦК воевал на фронте с 2014 года
Побратим работника ТЦК Николая Мусензового, на которого совершили нападение, – Игорь Гоцан в своем фейсбуке рассказал, что пострадавший воевал на фронте с 2014 года. В частности, Мусензовий служил в 10 горно-штурмовой бригаде.
Гоцан также отметил, что Николай Мусензовой был главным сержантом второго взвода, второй роты, 108-го горно-штурмового батальона 10 бригады.
Кроме того, Николай Мусензовой, известный под позывным "Гранит", воевал за деоккупацию Киевской области и на Бахмутском направлении, сообщается на странице 108-го горно-штурмового батальона в фейсбуке. За боевые заслуги он был дважды награжден орденом "За мужество". После второго ранения боец был переведен на работу в ТЦК.
В Черновицкой области напали на работников ТЦК и СП
- В селе Плоска Черновицкой области возле КПП "Горлеча" двое мужчин напали на военного. Пострадавшим был 41-летний работник ТЦК и СП.
- Сначала водитель автомобиля "ВАЗ-2121" совершил наезд на военного. Другой нарушитель ударил обухом топора в плечо военнослужащему, а впоследствии оба мужчины повредили автомобиль работнику ТЦК.
- Обидчиками военного оказались 28-летний и 43-летний местные жители. Обоих мужчин задержали правоохранители.