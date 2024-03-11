Зрештою чоловікам уже обрали запобіжний захід у суді. Наразі розслідування щодо справи з нападом на працівників ТЦК на Буковині триває.

До теми На Буковині двоє чоловіків здійснили наїзд на працівника ТЦК і побили його обухом сокири

Чоловікам, що напали на працівників ТЦК, обрали запобіжку

Начальниця відділу комунікації ГУНП у Чернівецькій області Кароліна Маришева розповіла, що чоловіків, які напали з сокирою на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, триматимуть під вартою без можливості внести заставу.

Правоохоронниця також зазначила, що триває досудове розслідування за фактом хуліганства. Санкція цієї статті передбачає ув'язнення від 3 до 7 років, коли провину чоловіків доведуть у судовому порядку.

Більше інформації про затриманих чоловіків у коментарі журналістам розповів голова Селятинської громади Валерій Полянчук. Він підкреслив, що син водія автомобіля зник безвісти на війні.

Окрім того, батько 43-річного водія авто є добровольцем та з 2014 року воював в АТО. 28-річний чоловік на коні також воював в АТО і є братом водія авто.

Я з'ясував зі старостою, тому що чоловік з іншого села. Це правда. Але інцидент, який він учинив не знаходить виправдання,

– зауважив Полянчук.

Постраждалий працівник ТЦК воював на фронті з 2014 року

Побратим працівника ТЦК Миколи Мусензового, на якого здійснили напад, – Ігор Гоцан у своєму фейсбуці розповів, що постраждалий воював на фронті з 2014 року. Зокрема, Мусензовий служив у 10 гірсько-штурмовій бригаді.

Гоцан також зазначив, що Микола Мусензовий був головним сержантом другого взводу, другої роти, 108-го гірсько-штурмового батальйону 10 бригади.

Крім того, Микола Мусензовий, відомий за позивним "Граніт", воював за деокупацію Київської області та на Бахмутському напрямку, повідомляється на сторінці 108-го гірсько-штурмового батальйону у фейсбуці. За бойові заслуги він був двічі нагороджений орденом "За мужність". Після другого поранення боєць був переведений на роботу в ТЦК.

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