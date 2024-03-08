Подія трапилася вчора, 7 березня, у селі Плоска біля КПП "Горлеча". Там двоє чоловіків напали на військового.

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Що сталося

Спочатку водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. Опісля чоловік, виконавши розворот, зупинився та ударив обухом його в передпліччя.

Інший порушник теж вдарив обухом сокири в плече військовослужбовцю. Потім обидва зловмисники пошкодили автомобіль працівника військкомату. Вони побили лобове скло та бокові вікна. Вчинивши протиправні дії, чоловіки втекли.

Відомо, що працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Його нападникам сховатися від правосуддя не вдалося. Правоохоронці їх негайно вирахували. Кривдниками військового виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Наразі обох затримали.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

На Закарпатті роми побили працівника військкомату

У мережі з'явилося відео, на якому кілька чоловіків б'ють військового. За словами журналіста Віталія Глаголи, ця подія трапилася у Мукачеві. Він заявив, що роми побили представника ТЦК.

У місцевій поліції відреагували на відеозапис, на якому зафіксована бійка чоловіків. Там підтвердили, що потерпілим виявився військовослужбовець. Попередньо, конфлікт виник на на побутовому рівні та не пов’язаний зі службовою діяльністю чоловіка. Цю справу будуть розслідувати за статтею про хуліганство.

Зверніть увагу! Зранку 8 березня у Подольську перехожі виявили тіло чоловіка, одягнутого у військову форму, та звернулися до поліції. Наразі правоохоронці ще розслідують обставини загибелі військовослужбовця. Втім, справу до Єдиного реєстру правоохоронці внесли як "умисне вбивство".