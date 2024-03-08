Точні обставини гибелі війскового ще з'ясовують, однак справу до Єдиного реєстру правоохоронці внесли як "умисне вбивство".

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Що відомо

Зранку 8 березня у Подольську на проспекті Шевченка перехожі виявили тіло чоловіка у військовій формі. Вони побачили тіло близько 7 години ранку та одразу зателефонували до поліції.

По прибуттю правоохоронці внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань як умисне вбивство – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

На Одещині вбили військовослужбовця: фото Нацполіції

Подільські поліцейські розслідують всі обставини загибелі військовослужбовця. Також вони шукають людину, яка могла скоїти вбивство. Подільські поліцейські розслідують всі обставини загибелі військовослужбовця. Також вони шукають людину, яка могла скоїти вбивство.

Встановлюються всі обставини події, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на викриття особи, яка може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення,

– повідомили в поліції.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, працівники Подільської окружної прокуратури, інші оперативні служби.

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