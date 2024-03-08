Точные обстоятельства гибели военного еще выясняют, однако дело в Единый реестр правоохранители внесли как "умышленное убийство".

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Что известно

Утром 8 марта в Подольске на проспекте Шевченко прохожие обнаружили тело мужчины в военной форме. Они увидели тело около 7 часов утра и сразу позвонили в полицию.

По прибытию правоохранители внесли событие в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Подольские полицейские расследуют все обстоятельства гибели военнослужащего. Также они ищут человека, который мог совершить убийство. Подольские полицейские расследуют все обстоятельства гибели военнослужащего. Также они ищут человека, который мог совершить убийство.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на разоблачение лица, которое может быть причастно к указанному уголовному правонарушению,

– сообщили в полиции.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, работники Подольской окружной прокуратуры, другие оперативные службы.

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