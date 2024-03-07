Тогда 5 сентября около 3 ночи в Пятихатках на улице в кустах было обнаружено тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями. Впоследствии следствие выяснило, что школьница стала жертвой сексуального насилия.

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Детали преступления

Как рассказали в Офисе генпрокурора, расправа над школьницей произошла поздно вечером 4 сентября. Злоумышленник увидел на улице знакомую ему ранее 16-летнюю девушку. Потерпевшая как раз возвращалась домой.

Следователи отмечают, что мужчина начал преследовать свою жертву. Догнав девушку, он зажал ей рукой рот и затянул в кусты. Затем изнасиловал и задушил.

Убегая с места преступления, обвиняемый забрал сумку с личными вещами убитой.

Впоследствии стало известно, что жертвой жестокого убийства стала ученица 11 класса Елизавета Головня. В тот трагический вечер девушка праздновала начало нового учебного года вместе с одноклассниками.

Известно, что Лиза была единственным ребенком в семье.

Через 18 суток поисков задержали и самого нападающего. Тот оказался 46-летним жителем Днепропетровщины. Кроме того, еще и отцом 5 детей. Самому младшему его ребенку 5 лет, а старший является сверстником замученной Лизы. Мужчина признал свою вину в совершении преступления. Ему грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

Обратите внимание! На Буковинеи будут судить мужчину, который совершал сексуальное насилие над своими несовершеннолетними падчерицами и родной дочерью. Свои преступные действия обвиняемый снимал на видео.