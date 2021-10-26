Сейчас в реестр уже внесли данные о 171 человеке, которые сейчас отбывают наказание за развращение несовершеннолетних. По истечении срока заключения эти люди будут и дальше оставаться в перечне.
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Реестр работает в тестовом режиме
Пока эта база данных работает в тестовом режиме. Однако впоследствии она будет полностью готова к использованию правоохранительными органами. По словам замминистра юстиции Елены Высоцкой, при создании этого реестра изучали опыт других стран, в том числе США, Канады, Норвегии и других.
Главная цель этого реестра – не допустить людей, которые отбывали наказание за педофилию для работы с детьми в садах, школах, лечебных учреждениях.
Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения, или других людей, работающих с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу,
– заявила Высоцкая.
Однако этот реестр испытывает юридические сложности. Например, для того, чтобы внести лицо в базу данных, недостаточно приговора суда по статье о развращении несовершеннолетних. Суд должен принять отдельное решение о включении осужденного в реестр. Несмотря на такие трудности, этот процесс гарантирует защиту прав человека.
Последние случаи развращения несовершеннолетних
- В Ровненской области мужчина получил пожизненное заключение за то, что несколько месяцев насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы.
- В Житомирской области 44-летнего отца подозревают в изнасиловании собственной 12-летней дочери. По данным следствия, подозреваемый год издевался над ребенком.
- В Мариуполе на 12 лет арестовали мужчину за изнасилование 10-летней девочки.