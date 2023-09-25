В Днепропетровской области 5 сентября в кустах нашли тело 16-летней Елизаветы. Стало известно, что нападавший сначала изнасиловал школьницу, а затем ее задушил.

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Ужасное убийство на Днепропетровщине

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что фигурантом дела об убийстве и изнасиловании несовершеннолетнего оказался 46-летний отец пятерых детей. Самому младшему ребенку 5 лет, а самый старший является сверстником погибшего.

Известно, что после совершения преступления мужчина пытался скрыться от правосудия за границей – надеялся, что впоследствии поиски утихнут. Мужчину нашли на 18 сутки поисков. Экспертиза подтвердила вину мужчины, а сам задержанный признался в совершении жуткого преступления.

С момента обнаружения тела Елизаветы Главные более 150 полицейских занимались раскрытием дела. Они опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек.