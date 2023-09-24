Полиция в комментарии 24 Каналу подтвердила факт задержания мужчины. Напомним, 5 сентября в Днепропетровской области в кустах обнаружили тело погибшей девушки.

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Подозреваемый был задержан

Полициям удалось выявить и задержать подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Пятихатках. Правоохранители заявили, что в настоящее время продолжаются следственные действия, а подробная информация появится только позже.

Дополнительная информация будет позже. Он задержан. Сейчас еще продолжаются следственные действия, поэтому информация будет на сайте.

– сообщили в полиции Днепропетровщины.

После обнаружения тела правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, соединенном с изнасилованием или сексуальным насилием. Такое преступление предусматривает тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Что произошло с девушкой

Погибшей была ученица 11-го класса Елизавета Головня. Девушка праздновала начало нового учебного года вместе с одноклассниками. Впоследствии стало известно, что искалеченное тело Елизаветы обнаружили в кустах около 3:00 ночью во вторник, 5 сентября. Школьница была единственным ребенком в семье.

В поисках подозреваемого в совершении преступления привлекли около 150 правоохранителей. В работе принимали участие и сотрудники сектора криминального анализа и оперативные службы. Поиски продолжались со дня совершения преступления.