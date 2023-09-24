Все, что известно об ужасном пожаре в "Котохате", расследовании полиции и версии представителей приюта, собрал 24 Канал.

К теме Многие коты сгорели, некоторые задохнулись, – жительница дома возле "Котохаты" об увиденном

Пожар в "Котохате" вспыхнул поздно вечером

Около 11 часов вечера 23 сентября на улице Заболотного, 76а произошел пожар. Горел приют "Котохата". В нем жили десятки кошек.

Местные телеграм-каналы предположили, что "Котохату" подорвали. Собственно, женщина, которая заботилась о маленьких носиках, раньше получала угрозы и обращалась в полицию из-за этого.

В сети отмечали, что по состоянию на 00:29 24 сентября практически все находившиеся на месте котики, погибли.

В Киеве горела "Котохата": смотрите видео

Кроме полиции и пожарных, на место также пришли неравнодушные люди. В телеграм-каналах отмечали, что получили немало сообщений с предложениями о помощи.

Всех желающих призывают днем 24 сентября приехать к "Котохате" и узнать на месте, можно ли будет помочь.

Очевидцы подчеркнули, что ситуация жуткая. Люди искали уцелевших котиков. Нескольких из них отправили в клинику, где ветеринары боролись за их жизнь.

В первые секунды, как послышались взрывы и появилось пламя, какой-то мужчина очень громко ссорился и кричал "под***с", поэтому это кто-то поджег и его видели,

– рассказала местная жительница Екатерина.

Десятки котиков пострадали в результате пожара: смотрите видео

На странице зоозащитницы Натальи Петрущенковой пользователи сети оставили множество комментариев. Они шокированы тем, что произошло и выражают соболезнования. Люди не понимают, что могло толкнуть на такой поступок.

Полиция открыла производство: сколько погибших и пострадавших котиков

Утром 24 сентября в полиции Киева сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту пожара в приюте для животных на улице Заболотного в Голосеевском районе. В настоящее время продолжаются следственные действия.

По указанному адресу волонтеры самостоятельно построили приют для кошек. Местные жители заботились о животных и наблюдали за ними. Предварительно установлено, что в приюте находились около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику,

– отметили в отделе коммуникации.

Последствия пожара в "Котохате" / Фото полиции Киева

Правоохранители начали расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса. Речь идет об "Умышленном уничтожении или повреждении имущества, повлекшем тяжкие последствия".

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины – "Жестокое обращение с животными",

– добавили в полиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Последствия пожара / Фото полиции Киева

Обратите внимание! Если у вас есть информация об обстоятельствах пожара в "Котохате" или вы стали очевидцами, полиция просит сообщить об этом по телефону дежурной части Голосеевского управления полиции 0 (63) 445 79 73 или на спецлинию 102.

"Умышленный поджог": в приюте озвучили свою версию

Утром 24 сентября представительница приюта, волонтер Наталья Петрущенкова заявила, что неизвестные, совершившие поджог, проявили акт жесткости по отношению к бездомным животным. Общественная деятельница отметила, что из семи котиков, доставленных в ветклинику, выжил только один.

Скажите, друзья, такой умышленный поджог животных может случиться в европейской стране? Невероятная жестокость победила. Сожгли котобазу вместе с невинными, беспризорными котятами,

– написала Петрущенкова.

Смертельный пожар в "Котохате" / Фото Петрущенковой

Кроме того, она пожаловалась на команду по спасению животных в Киеве. По ее словам, определенная организация из-за "непрофессиональных действий" спровоцировала конфликт с местными жителями, поймала в сетку киску с кличкой "Рита", которая показалась "беременной", хотя уже долгое время является "стерилизированной".

Пожар в "Котохате": смотрите видео

Кстати говоря, в своем сообщении волонтер вспомнила историю 10-летней давности, когда в столице отравили 14 собак, за которыми она ухаживала и хотела отдать в добрые руки. Петрущенкова констатировала, что, несмотря на общественную огласку, никто не был наказан.

Многие погорело, некоторые задохнулись – очевидцы о пожаре

Люди, живущие возле "Катохаты", рассказали, что видели собственными глазами той страшной ночи. Одна из киевлянок отметила, что после того, как почувствовала запах дыма и увидела убежище в огне, сразу отправилась спасать животных.

Оно все обгорело. Вот что они могли сделать? Беззащитные создания, невинные коты... В 12 часов ночи мы почувствовали дым. Я посмотрела в окно и увидела пожар. Мы пошли сюда. Я начала спасать котов, скрывавшихся по кустам. Здесь было очень много дыма, людей. Кошки разбегались,

– вспомнила женщина.

Кроме того, она отметила неприятный запах, почувствовав, что сразу становится понятно, что огонь унес жизни животных.

Достали троих котят – они задохнулись. Очень слабо дышали. Мы старались их привести в чувство. Делали искусственное дыхание, массаж сердца… Многие сгорело, однозначно. Количество неизвестно,

– добавила жительница соседнего дома.

Очевидцы о пожаре в приюте: смотрите видео

Котам угрожали уже давно