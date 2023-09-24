Усе, що відомо про жахливу пожежу у "Котохаті", розслідування поліції та версію представників притулку, зібрав 24 Канал.

До теми Багато котів погоріло, деякі задихнулися, – мешканка будинку біля "Котохати" про побачене

Пожежа у "Котохаті" спалахнула пізно ввечері

Близько 11 години вечора 23 вересня на вулиці Заболотного, 76а сталася пожежа. Горів притулок "Котохата". У ньому мешкали десятки котів.

Місцеві телеграм-канали припустили, що "Котохату" підірвали. Власне, жінка, котра опікувалася маленькими носиками, раніше отримувала погрози та зверталася до поліції через це.

У мережі зазначали, що станом на 00:29 24 вересня практично всі котики, які були на місці, загинули.

У Києві горіла "Котохата": дивіться відео

Окрім поліції та вогнеборців, на місце також прийшли небайдужі люди. У телеграм-каналах зазначали, що отримали чимало повідомлень з пропозиціями про допомогу.

Усіх охочих закликають вдень 24 вересня приїхати до "Котохати" та дізнатися на місці, чи можна буде допомогти.

Очевидці наголосили, що ситуація моторошна. Люди шукали вцілілих котиків. Кількох із них відправили до клініки, де ветеринари боролися за їхні життя.

У перші секунди, як почулися вибухи і з'явилось полум'я, якийсь чоловік дуже голосно сварився і кричав "під***с", тому це таки хтось підпалив і його бачили,

– розповіла місцева мешканка Катерина.

Десятки котиків постраждали внаслідок пожежі: дивіться відео

На сторінці зоозахисниці Наталі Петрущенкової користувачі мережі залишили безліч коментарів. Вони шоковані тим, що сталося та висловлюють співчуття. Люди не розуміють, що могло штовхнути на такий вчинок.

Поліція відкрила провадження: скільки загиблих і постражлих котиків

Вранці 24 вересня у поліції Києва повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для тварин на вулиці Заболотного Голосіївському районі. Наразі тривають слідчі дії.

За вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку,

– зазначили у відділі комунікації.

Наслідки пожежі у "Котохаті" / Фото поліції Києва

Правоохоронці розпочали розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу. Йдеться про "Умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки".

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України – "Жорстоке поводження з тваринами",

– додали в поліції.

Наразі тривають слідчі дії.

Наслідки пожежі / Фото поліції Києва

Зверніть увагу! Якщо у вас є інформація про обставини пожежі в "Котохаті" або ви стали її очевидцями, поліція просить повідомити про це за телефоном чергової частини Голосіївського управління поліції 0 (63) 445 79 73 або на спецлінію 102.

"Зумисний підпал": у притулку озвучили свою версію

Вранці 24 вересня представниця притулку, волонтерка Наталія Петрущенкова заявила, що невідомі, які здійснили підпал, проявили акт жорсткості стосовно безпритульних тварин. Громадська діячка зазначила, що з семи котиків, яких доставили у ветклініку, вижив лише один.

Скажіть, друзі, такий зумисний підпал тваринок може трапитися в європейській країні? Неймовірна жорстокість перемогла. Спалили котобазу разом із безневинними, безпритульними кошенятами,

– написала Петрущенкова.

Смертельна пожежа у "Котохаті" / Фото Петрущенкової

Окрім того, вона поскаржилася на команду порятунку тварин у Києві. За її словами, певна організація через "непрофесійні дії" спровокувала конфлікт з місцевими жителями, зловила у сітку кицю з кличкою "Рита", яка здалась "вагітною", хоча уже тривалий час є "стерилізованою".

Пожежа у "Котохаті": дивіться відео

До речі, у своєму дописі волонтерка згадала історія 10-річної давності, коли у столиці отруїли 14 собак, яких вона доглядала та хотіла віддати у добрі руки. Петрущенкова констатувала, що попри суспільний розголос, ніхто не був покараний.

Багато погоріло, деякі задихнулися, – очевидці про пожежу

Люди, які живуть біля "Котохати", розповіли, що бачили власними очима тієї страшної ночі. Одна з киянок зазначила, що після того, як відчула запах диму та побачила притулок у вогні, одразу вирушила рятувати чотирилапих.

Воно все обгоріло. От що вони могли зробити? Беззахисні створіння, невинні коти... О 12 годині ночі ми відчули дим. Я подивилася у вікно та побачила пожежу. Ми пішли сюди. Я почала рятувати котів, що ховалась по кущах. Тут було дуже багато диму, людей. Коти розбігались,

– пригадала жінка.

Окрім того, вона наголосила на неприємному запаху, відчувши який одразу стає зрозуміло, що вогонь забрав життя тварин.

Дістали трьох кошенят – вони задихнулися. Дуже слабо дихали. Ми намагалися їх привести в почуття. Робили штучне дихання, масаж серця… Багато згоріло, однозначно. Кількість невідома,

– додала мешканка сусіднього будинку.

Очевидці про пожежу в притулку: дивіться відео

Котам загрожували вже давно