Власне, у ніч на 24 вересня зайнявся притулок. Важливо, що він не мав офіційного статусу – це просто-таки було місце, куди люди приносили тварин і доглядали за ними. За словами місцевої, сталася пожежа близько 00:00.

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Смертельна пожежа в "Котохаті"

Киянка констатувала, що після того як відчула запах диму та побачила "Котохату" у вогні, одразу вирушила на місце події рятувати чотирилапих.

Воно все обгоріло. От що вони могли зробити? Беззахисні створіння, невинні коти... О 12 годині ночі ми відчули дим. Я подивилася у вікно та побачила пожежу. Ми пішли сюди. Я почала рятувати котів, що ховалась по кущах. Тут було дуже багато диму, людей. Коти розбігались,

– розповіла жінка.

Окрім того, вона наголосила на неприємному запаху, відчувши який одразу стає зрозуміло, що вогонь забрав життя живих тварин.

"Дістали трьох кошенят – вони задихнулися. Дуже слабо дихали. Ми намагалися їх привести в почуття. Робили штучне дихання, масаж серця… Багато згоріло, однозначно. Кількість невідома", – додала мешканка сусіднього будинку.

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Що стало причиною займання

Волонтерка Наталя Петрущенкова запевнила, що це був зумисний підпал, внаслідок якої загинуло щонайменше 6 тварин. За її словами, в будь-якій європейській країні таке не могло б статися.

Окрім того, місцеві жителі ще вночі писали про те, що самоорганізований притулок вночі підпалили невідомі. Активісти наголошують на важливості покарання усіх причетних до цієї пожежі.

Поліція уже відкрила кримінальне провадження за статями про підпал та жорстоке поводження з тваринами. За інформацією правоохоронців, у притулку було близько 60 чотирилапих, з них 7 загинуло.

Важливо! Якщо ви володієте інформацією про обставини цієї пожежі, телефонуйте за номером чергової частини Голосіївського управління поліції +38 (063) 445-79-73 або на спецлінію 102.