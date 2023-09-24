У ніч проти неділі, 24 вересня, сталася пожежа в "Котохаті". Вранці представниця притулку й волонтерка Наталія Петрущенкова заявила, що невідомі, які здійснили підпал, проявили акт жорсткості стосовно безпритульних тварин. За її словами, в європейській країні таке є неприпустимим.

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У "Котохаті" прокоментували пожежу

Як зазначила громадська діячка, вдалось врятувати всього одного зі семи котиків, що перебували на момент займання в притулку та яких було доставлено у ветеринарну клініку.

Скажіть, друзі, такий зумисний підпал тваринок може трапитися в європейській країні? Неймовірна жорстокість перемогла. Спалили котобазу разом із безневинними, безпритульними кошенятами,

– написала Петрущенкова.

Окрім того, вона поскаржилась на команду порятунку тварин у Києві. За її словами, певна організація через непрофесійні дії спровокувала конфлікт з місцевими жителями, зловила у сітку кицю з кличкою "Рита", яка здалась "вагітною", хоча уже тривалий час є стерилізованою.

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Зверніть увагу! У своєму дописі волонтерка згадала історія 10-річної давності, коли у столиці отруїли 14 собак, яких вона доглядала та хотіла віддати у добрі руки. Петрущенкова констатувала, що попри суспільний розголос, ніхто не був покараний.

Поліція відкрила провадження

У столичній поліції повідомили вранці 24 вересня, що відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 та статтею 299 Кримінального кодексу.

У них йдеться про умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки, а також – жорстоке поводження з тваринами.

Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

У правоохоронних органах наголосили: якщо у вас є інформація стосовно обставин пожежі, слід звертатися за телефонним номером чергової частини Голосіївського управління поліції +38 (063) 445-79-73 або телефонувати на спецлінію 102.