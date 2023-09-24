В ночь на воскресенье, 24 сентября, произошел пожар в "Котохате". Утром представительница приюта и волонтер Наталья Петрущенкова заявила, что неизвестные, совершившие поджог, проявили акт жесткости по отношению к бездомным животным. По ее словам, в европейской стране такое недопустимо.

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В "Котохате" прокомментировали пожар

Как отметила общественная деятель, удалось спасти всего одного из семи котиков, находившихся на момент возгорания в приюте и доставленных в ветеринарную клинику.

Скажите, друзья, такой умышленный поджог животных может случиться в европейской стране? Невероятная жестокость победила. Сожгли котобазу вместе с невинными, беспризорными котятами,

– написала Петрущенкова.

Кроме того, она пожаловалась на команду по спасению животных в Киеве. По ее словам, определенная организация из-за непрофессиональных действий спровоцировала конфликт с местными жителями, поймала в сетку киску с кличкой "Рита", которая показалась "беременной", хотя уже долгое время является стерилизованной.

Пожар в "Котохате" в Киеве: смотрите видео

Обратите внимание! В своем сообщении волонтер вспомнила историю 10-летней давности, когда в столице отравили 14 собак, за которыми она ухаживала и хотела отдать в добрые руки. Петрущенкова констатировала, что, несмотря на общественную огласку, никто не был наказан.

Полиция открыла производство

В столичной полиции сообщили утром 24 сентября, что открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 и статье 299 Уголовного кодекса.

В них речь идет о преднамеренном уничтожении или повреждении имущества, что повлекло тяжкие последствия, а также – жестоком обращении с животными.

Предварительно установлено, что в приюте находились около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику.

В правоохранительных органах отметили: если у вас есть информация об обстоятельствах пожара, следует обращаться за телефонным номером дежурной части Голосеевского управления полиции +38 (063) 445-79-73 или звонить на спецлинию 102.