Поліція у коментарі 24 Каналу підтвердила факт затримання чоловіка. Нагадаємо, 5 вересня на Дніпропетровщині у кущах виявили тіло загиблої дівчини.

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Підозрюваного затримали

Поліції вдалося виявити та затримати підозрюваного у зґвалтування та вбивстві 16-річної дівчини в П'ятихатках. Правоохоронці заявили, що наразі тривають слідчі дії, а детальна інформація з'явиться лише згодом.

Додаткова інформація буде пізніше. Його затримано. Зараз ще тривають слідчі дії, тому інформація буде на сайті згодом,

– повідомили у поліції Дніпропетровщини.

Після виявлення тіла правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про навмисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством. Такий злочин передбачає в'язницю на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Що сталося з дівчиною

Загиблою була учениця 11-го класу Єлизавета Головня. Дівчина святкувала початок нового навчального року разом з однокласниками. Згодом стало відомо, що покалічене тіло Єлизавети знайшли у кущах близько 3:00 вночі у вівторок, 5 вересня. Школярка була єдиною дитиною у родині.

До пошуків підозрюваного у вчиненні злочину залучили близько 150 правоохоронців.У роботі брали участь й співробітники сектору кримінального аналізу та оперативні служби. Пошуки тривали з дня вчинення злочину.