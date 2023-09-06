Про те, що учора у П'ятихатках було знайдено саме її тіло, розповіла однокласниця загиблої у соцмережах. Вона згадує про подругу як про добру людину.

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Вона була чуйною, пристойною, вихованою. Жодного разу не мала натяку в стилі одягу або поведінці, що могли спровокувати насилля. Попереду було все життя, але якась огидна мерзота вирішила її долю за неї,

– написала її подруга.



Знайомі убитої Лізи згадують про неї, як про добру людину / Скриншот з соцмереж

Убивця, ймовірно, вчиняв і інші злочини

Також подруга загиблої написала у себе в соцмережах, що "ця мерзота вчиняла гидоти в місті протягом 3-х місяців", однак місцева влада та поліція нібито не звертала на це уваги.

Крім того, мешканці П'ятихаток скаржаться, що надвечір у місті не працює вуличне освітлення.

Деталі жорстокого вбивства

У ніч на 5 вересня Ліза була з друзями, у колі однокласників, вони святкували старт нового навчального року. Труп знайшли близько 3:00 вночі у вівторок, 5 вересня. До пошуків нападника було залучено близько 150 правоохоронців.

Зверніть увагу. За фактом злочину порушено кримінальне провадження за п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством).

Додамо, що за п. 10 год. 2 ст. 115 КК можна сісти у в'язницю на строк від 10 до 15 років або на довічне.