Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Цю інформацію підтвердив і міський голова Геннадій Труханов.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Повітряну тривогу на території Одеської області оголосили орієнтовно о 21:37. Повітряні сили повідомляли про рух декількох груп безпілотних літальних апаратів в акваторії Чорного моря, курсом на регіон.

О 21:41 міський голова Геннадій Труханов застеріг тих, хто проживає у Київському районі. За кілька хвилин у місті пролунали вибухи. Пізніше цю інформацію підтвердив і мер, зазначивши, що гучно у частині міста.

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Центр міста та Пересипський район, також будьте обережні,

– написав він.

О 22:02, згідно з оприлюдненою інформацією, вибухи пролунали вдруге.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, вибухи в Одесі також чули зранку. На місто летів реактивний дрон "Бандероль" з Чорного моря. За даними моніторингових каналів, по реактивному дрону росіян відпрацювали сили протиповітряної оборони.