Про "Бандероль" відомо лише те, що він має реактивний двигун і може розвивати швидкість орієнтовно до 400 – 500 кілометрів за годину. Він небезпечніший за "Шахед", оскільки має 100 – 150 кілограмів термобаричного боєприпасу порівняно із 50 кілограмами в іранського дрона, передає 24 Канал.

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Вибухи в Одесі

Близько 10:17 на Одещині оголосили тривогу. Мер Одеси Геннадій Труханов, а також Повітряні сили повідомили, що у напрямку регіону з акваторії Чорного моря рухається реактивний БпЛА типу "Бандероль".

Десь за 15 хвилин пролунали вибухи в межах Одеського району Одеської області.

Моніторингові канали пишуть, що по реактивному дрону росіян відпрацювала наша ППО.

До слова, у ніч проти 5 травня ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, які запустив з території Курської області. Також окупанти вдарили по Україні понад сотнею дронів типу "Шахед" та БпЛА-імітаторами. Силам ППО вдалося знищити 42 "Шахеди", ще 21 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений.

Внаслідок нічного терору постраждали Сумщина та Донеччина.