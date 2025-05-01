У розмові з 24 Каналом колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів про особливості російської розробки та можливі способи протидії. Зазначимо, що цим дроном окупанти вже атакували Одеську область.

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Чи небезпечніший новий БпЛА за "Шахед"

Швидкість дрона "Бандероль" близько 400 – 500 кілометрів за годину. У "Шахеда" 50 кілограмів корисного навантаження, а у БпЛА "Бандероль" – 100 – 150 кілограмів.

Тобто якщо йдеться про 150 кілограмів термобаричного боєприпасу, то розуміємо, які наслідки можуть бути від удару таких дронів,

– мовив Храпчинський.

Дехто порівнює "Бандероль" з керованою авіабомбою. Втім, на думку ексофіцера Повітряних сил ЗСУ, нову російську розробку можна порівняти з КАБами лише у тому плані, що Росія отримала чергову дешеву зброю, якою може тероризувати Україну.

Це дешева зброя, яку Росія може масово виробляти так само як і КАБи, до яких, наприклад, доєднується модуль УМПК й це стає зброєю, яка може працювати на 120 кілометрів,

– зауважив авіаексперт.

БпЛА "Бандероль" – це засіб, який використовує реактивну швидкість, що дозволяє подолати деякі наші спроможності мобільних вогневих груп, але не унеможливлює перехоплення.

Зараз головне завдання – пошук протидії, яка полягає в збільшенні засобів радіолокації щодо виявлення цих повітряних цілей та засобів перехоплення. Українські приватні компанії працюють, але в цьому напрямку теж треба активно спілкуватися з нашими західними партнерами, тому що це нова сучасна загроза.

До слова, Росія готова розпочати спільний проєкт з Білоруссю щодо виробництва безпілотників.