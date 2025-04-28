Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Як використання дронів впливає на фронт

У 2024 році глибина спірних сірих зон на фронті становила від 500 метрів до двох кілометрів у глибину, однак через інтенсивне застосування безпілотників у деяких районах вони розширились до 5 – 7 кілометрів.

Безперервні технологічні інновації та адаптація на полі бою дедалі більше перетворюють характер сучасної звичайної війни в Україні на війну, яка передусім включає "далекий дистанційний бій",

– йдеться у звіті.

За словами українських військових, російські війська вдосконалюють свої безпілотні системи та переймають українські тактики, зокрема використовують дрони для перехоплення ворожих апаратів і дистанційного мінування.

Водночас українські сили ефективно застосовують безпілотники для оборони важливих ділянок фронту, що дозволяє зменшити потребу в людях та техніці.

Аналітики зазначають, що обидві сторони дедалі активніше використовують волоконно-оптичні БпЛА для ударів по позиціях противника, а також успішно застосовують FPV-дрони для перехоплення великих розвідувальних апаратів.