В інтерв'ю Radio NV секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів про нову тактику, яку окупанти використовують завдяки дронам на оптоволокні, передає 24 Канал.

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Смертельні дронові засідки

Чиновник зазначив, що ця тактика називається хантінгом, або полюванням. Так, дрони на оптоволокні здатні "вичікувати жертву". Зазвичай вони можуть пролетіти 10 кілометрів, потім росіяни їх саджають. Коли повз проїжджає вантажівка чи проходить група солдат, окупанти піднімають безпілотники і завдають удар.

Звичайний FPV-дрон летить в один бік, і наприкінці польоту ним потрібно кудись вдарити. Тим часом дрони на оптоволокні здатні "сидіти у засідці".

Костенко каже, що захиститися від оптоволоконних дронів дуже складно. Росія переважає Україну у використанні цих безпілотників. Ворог їх застосовує масово.